Müge Anlı'da son dakika Sedanur Güzel cinayeti gelişmesi! Minik Sedanur cinsel istismara uğradıktan sonra...

Müge Anlı bugünkü programında son dakika Sedanur Güzel gelişmesini aktardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlanan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri buruk bir sevince neden oldu. İşte 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!

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