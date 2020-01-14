Müge Anlı'da son dakika Sedanur Güzel cinayeti gelişmesi! Minik Sedanur cinsel istismara uğradıktan sonra...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sedanur Güzel gelişmesi milyonlarda buruk bir sevince neden oldu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Kars'ın Kağızman İlçesine bağlı Paslı Köyündeki evinden, 16 Eylül 2018 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte erik toplamak için ayrılmış ardından esrarengiz şekilde kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 8.gününde ise 9 yaşındaki Sedanur Güzel, bir dere yatağında ölü olarak bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin soluğunu tutarak takip ettiği Sedanur Güzel, cinayeti Müge Anlı sayesinde aydınlığa kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
14.01.2020 10:45
- Son Güncelleme: 14.01.2020 11:01
Müge Anlı bugünkü programında son dakika Sedanur Güzel gelişmesini aktardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlanan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri buruk bir sevince neden oldu. İşte 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!
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Mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak suretiyle sanık Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel istismar suçundan 30 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Himmet Uç ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.
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