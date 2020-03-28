Haberler Video Haber Videoları Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetine sinirlenip aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetine sinirlenip aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı!

Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetine sinirlenip aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı!

28.03.2020 16:27

Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı, herkes şoke oldu! Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konulardan biri memleketi. Özellikle Müge Anlı'nın göçmen olduğunu savunan bir kesim, Müge Anlı'nın aslen nereli olduğunu çok merak ediyordu. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde baş şüpheli Kadriye Ceylan hakkında konuşan Müge Anlı, aslen nereli olduğunu da canlı yayında böylece açıklamış oldu. Müge Anlı'nın göçmen olduğuna ihtimal vermeyenler ise şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları