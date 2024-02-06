Müge Anlı sinirlendi: Böyle olduğunu bilsem seni programa almazdım! Karısı Ceylan Koca'yı arayan Mustafa hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı

23 yaşındaki Mustafa, 18 yaşındaki 2 aylık hamile olan karısı Ceylan'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Mustafa, Ceylan ile sorunları olmadığını Ceylan'ın evden kaçtığı gün aralarında küçük bir tartışma yaşandığını ifade etti. Ancak programın 6 Şubat tarihli bölümünde olayın Mustafa'nın anlattıklarından çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Yaşananlara ilişkin konuşan Ceylan, Mustafa'nın kendisini evlendikten 4 gün sonra dövmeye başladığını ifade etti. Ceylan, kocasının kuzenini yatak odasında saklanırken yakaladığını ve bu yüzden hem kuzenini hem de kendisini öldürmeye kalkıştığını söyledi. Yeni bilgilerle olay bambaşka bir boyut kazandı. Ceylan Koca neden kaçtı? İşte detaylar...