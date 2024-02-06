Müge Anlı sinirlendi: Böyle olduğunu bilsem seni programa almazdım! Karısı Ceylan Koca'yı arayan Mustafa hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı

23 yaşındaki Mustafa, 18 yaşındaki 2 aylık hamile olan karısı Ceylan'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Mustafa, Ceylan ile sorunları olmadığını Ceylan'ın evden kaçtığı gün aralarında küçük bir tartışma yaşandığını ifade etti. Ancak programın 6 Şubat tarihli bölümünde olayın Mustafa'nın anlattıklarından çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Yaşananlara ilişkin konuşan Ceylan, Mustafa'nın kendisini evlendikten 4 gün sonra dövmeye başladığını ifade etti. Ceylan, kocasının kuzenini yatak odasında saklanırken yakaladığını ve bu yüzden hem kuzenini hem de kendisini öldürmeye kalkıştığını söyledi. Yeni bilgilerle olay bambaşka bir boyut kazandı. Ceylan Koca neden kaçtı? İşte detaylar...
18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden ayağında terliklerle kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi soluğu Müge Anlı'da aldı.
Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini anlattı.Bu nedenle tartıştıklarını belirtti. Mustafa Koca, eşi Ceylan Koca'yı çok sevdiğini ve çok merak ettiğini de sözlerine ekledi.
CEYLAN KOCA BULUNDU
Televizyon fabrikasında çalışan adamın, gözyaşları içinde "asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum" demesi stüdyoda da duygusal anlara sebep olmuştu. 5 Şubat tarihli yayında Müge Anlı sevindiren haberi paylaştı. Ceylan Koca sonunda bulundu.