Müge Anlı, Necati Erçetin'i buldu canlı yayında şaşkına çeviren diyaloglar: "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı"

Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyalog kısa sürede gündem oldu. 90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin'in eşine 'geri dön' çağrısı hüsranla son buldu. "Karım 'evde köle Isaura gibi çalıştırdı, bir kuruş para vermedi." diyen Necati Bey, ile "40 yıllık yuvamızı bozma. Seni seviyorum" diyen Emine Teyze milyonları ekran başına kilitledi.