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Haberler Televizyon Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'den bomba diyalog!

Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'den bomba diyalog!

Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyalog kısa sürede gündem oldu. 90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin'in eşine 'geri dön' çağrısı hüsranla son buldu. "Karım 'evde köle Isaura gibi çalıştırdı, bir kuruş para vermedi." diyen Necati Bey, ile "40 yıllık yuvamızı bozma. Seni seviyorum" diyen Emine Teyze milyonları ekran başına kilitledi.

20.09.2022 12:10 - Son Güncelleme: 20.09.2022 12:19
Müge Anlı’da bir garip olay! Karım evde ’Köle Isaura’ gibi çalıştırdı diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin’den bomba diyalog!

"KARIM EVDE 'KÖLE ISAURA' GİBİ ÇALIŞTIRDI"

Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’da bir garip olay! Karım evde ’Köle Isaura’ gibi çalıştırdı diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin’den bomba diyalog!

90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'da "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin'den olay cümleler - Video

Müge Anlı’da bir garip olay! Karım evde ’Köle Isaura’ gibi çalıştırdı diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin’den bomba diyalog!

KARISI BIRAKMIYOR KOCASI DÖNMÜYOR

"40 yıllık yuvamızı bozma. Yapma, etme, gel. Ben çöp müyüm bir kenarı atıyorsun." diyen Emine Teyze ne yaptıysa Necati Amca ikna olmadı.

Müge Anlı’da bir garip olay! Karım evde ’Köle Isaura’ gibi çalıştırdı diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin’den bomba diyalog!

"Ben seni boşamayacağım ama seni de süründüreceğim. Bana yaptıklarını fitil fitil çıkartacağım senden. Benimle 3 günlük evliyken ayrılan kadından ne bekliyim ben zaten. Onu görmek istemiyorum"

Müge Anlı’da bir garip olay! Karım evde ’Köle Isaura’ gibi çalıştırdı diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin’den bomba diyalog!

"2-3 sene sonra bakım evine gideceğim. Biraz mutlu olayım. O da evlenirse evlensin bir daha. 40 sene boşuna yaşamışım, hayat karım ormandan daha güzel." diyen Necati Erçetin'in sözleri herkesi ekran başına kilitledi.

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