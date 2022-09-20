Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'den bomba diyalog!
Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyalog kısa sürede gündem oldu. 90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin'in eşine 'geri dön' çağrısı hüsranla son buldu. "Karım 'evde köle Isaura gibi çalıştırdı, bir kuruş para vermedi." diyen Necati Bey, ile "40 yıllık yuvamızı bozma. Seni seviyorum" diyen Emine Teyze milyonları ekran başına kilitledi.
20.09.2022 12:10 - Son Güncelleme: 20.09.2022 12:19
"KARIM EVDE 'KÖLE ISAURA' GİBİ ÇALIŞTIRDI"
Müge Anlı'da bir garip olay! "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin ile 40 yıllık eşi Emine Erçetin'in arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düştü.
90 gündür göremediği 40 yıllık eşi Necati Erçetin için Müge Anlı'dan yardım isteyen Emine Erçetin gündeme bomba gibi düştü.
Müge Anlı'da "Karım evde 'Köle Isaura' gibi çalıştırdı" diyen Necati Erçetin'den olay cümleler - Video
"2-3 sene sonra bakım evine gideceğim. Biraz mutlu olayım. O da evlenirse evlensin bir daha. 40 sene boşuna yaşamışım, hayat karım ormandan daha güzel." diyen Necati Erçetin'in sözleri herkesi ekran başına kilitledi.