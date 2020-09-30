Müge Anlı canlı yayınında Hasan Kiraz olayında sıcak gelişme: Hasan kayıp değil, ailesi öldürdü...

30.09.2020 13:02

Müge Anlı, 3 yıl önce Muğla Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz'ı arıyor... Yıllar önce işten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisine bir daha ulaşılamayan Hasan Kiraz'ın başına ne geldiği, ölü mü sağ mı olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Müge Anlı 30 Eylül canlı yayınında Hasan Kiraz olayında sıcak gelişmeler yaşandı. Ortaya çıkanlar izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'dan 3 yıldır tek bir iz bile bulunamıyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.

3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz olayında sıcak gelişmeler yaşandı.

Hasan Kiraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan bir anda kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti. Hasan ortadan kaybolmasına rağmen ara sıra girip hesapları kontrol ettiğini söyledi. Hatta ağabey Hüseyin Kiraz, Hasan'ın bir gün çıkıp gelme ihtimalini düşünmeden paranın bir kısmını da söyledi.

Ağabey Hüseyin Kiraz, kendisini tehdit eden Niyazi isimli bir şahsa, bu tazminat parasının içinden 20 bin lira verdiğini söyledi. Daha sonra kendini tehdit ettiğini iddia ettiği Niyazi isimli bu şahısla iş yapmak üzere yine 20 bin lira daha kullandığını da söyledi. Hasan Kiraz'a ait olan 231 bin liradan kalan 191 bin liranın ise yine bu Niyazi isimli şahıs tarafından dolandırıldığını söyledi.

İddiaların odağındaki Niyazi isimli kişi bugün canlı yayına bağlandı ve aileyle kendisini tanıştıran Süheyla adlı kişinin kendisine 'Hasan kayıp değil. Ailesi öldürdü. Çocuk sıkıntılı bir çocuktu. Para hesaba yattığında aileye vermeyeceği için aile öldürdü' dediğini iddia etti.

Yayına bağlanan Niyazi adlı kişi ayrıca Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin'in kendisine, Hasan'ın tazminatıyla kendisine çiftlik kuracağını söylediğini iddia etti.

Niyazi Bey ayrıca Süheyla Hanım'ın kendisini aradığını 'Ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni' dediğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından Süheyla Hanım da canlı yayına bağlandı.

Süheyla Hanım ise Niyazi Bey'in kendisini ölümle tehdit ettiğini, para almak için herkesin usülsüz iş çevirdiğini söyledi.

Öte yandan Hasan Kiraz'ın annesinin çevresine 'Ben konuşursam çoğu kişinin başı yanar.' dediği iddia edildi.