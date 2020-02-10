Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme: Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar 10.02.2020 12:17

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan dolandırıcılık çetesi çökertildi! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ve ekibi bir çeteyi daha çökertti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan din istismarıyla insanları dolandıran şarlatanlar, edinilen son dakika bilgisine göre gözaltına alındı. İhsan Çapar ve sahte şeyh Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları evlilik vaadi, din istismarı, define, sahte altın gibi akılalmaz yöntemlerle dolandırdı. Son olarak elde edilen bilgilere göre 7.5 milyon TL'lik vurgun yapan şarlatan İhsan Çapar tutuklandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da programında bu şarlatanlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Sahte şeyh ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte 10 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!