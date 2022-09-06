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Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon!

Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon!
06.09.2022 11:12

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Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon! 34 yaşındaki komşu 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuştu... Endişeli baba Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkarak başarılı sunucu Müge Anlı'dan yardım istemişti. Canlı yayına katılan Yasemin Şahbaz, Kocaeli'den kaybolan kızla ilgili Müge Anlı ekibi ile işbirliği yaparak 15 yaşındaki komşusunun 34 yaşındaki adamın elinden kurtarılmasını sağladı. Müge Anlı ekibi ve polis ekipleriyle işbirliği yapan Yasemin, Arife adında bir kızla sözleşti, nefes kesen operasyon başladı. İşte o anlar...

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19 yaş büyük komşusu tarafından alıkonulmuştu,15 yaşındaki kızın hayatını kurtaran anlar...

Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon! 34 yaşındaki komşu 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuştu...

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