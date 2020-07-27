Müge Anlı 2020^de sezon finali tarihini açıkladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yaz tatiline girecek?

27.07.2020 10:22

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sezon finali tarihini açıkladı. 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv canlı yayınında sezon finalini açıklayan Müge Anlı, Kurban Bayramı'nda corona virüse karşı tedbirli olunması gerektiğini de vurguladı. Peki, Müge Anlı ne zaman bitiyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu.

Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Müge Anlı yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.

Başarılı sunucu Müge Anlı, yeni sezon tarihini, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' sözleriyle duyurdu. Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?