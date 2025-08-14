PODCAST CANLI YAYIN

MSB'den SDG açıklaması: "İmzaladıkları mutabakata uymadılar"

MSB kaynakları,"Terör örgütü SDG’nin Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Terör örgütü SDG’nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. İmzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşıdık. Suriye Hükümetinin 'Tek devlet, tek ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir." denildi.

Bunlar da Var

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de cinayet gibi kaza kamerada: 1 ölü!
Silivri'de cinayet gibi kaza kamerada: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle