MSB'den SDG açıklaması: "İmzaladıkları mutabakata uymadılar"

MSB kaynakları,"Terör örgütü SDG’nin Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Terör örgütü SDG’nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. İmzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşıdık. Suriye Hükümetinin 'Tek devlet, tek ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir." denildi.