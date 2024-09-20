SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisizleştirildi!
Haberler Haber Videoları

MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisizleştirildi!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 16:12 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 16:12

Terörle etkin ve kararlı mücadele sürüyor. Mehmetçik, kalleşlerin inlerini teker teker başlarına yıkıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

Terörle etkin ve kararlı mücadele sürüyor.

"Terörü kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Ankara, PKK'nın inlerini başına yıkıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"GÜÇLÜYÜZ, KARARLIYIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.


Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi (AA)

İşte o açıklama:

Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz
20.09.2024Cuma
Epoksi binayı güçlendirme değildir
20.09.2024Cuma
Arkadaşını bıçakla öldürdü
20.09.2024Cuma
Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı
20.09.2024Cuma
Düzce'de 2 şüpheli tutuklandı
20.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü! 03:26
Akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı!
19.09.2024Perşembe
Halk TV’de İsmail Küçükkaya istemediği cevabı alınca canlı yayını kesti! 01:05
Halk TV yine yakalandı!
20.09.2024Cuma
Kocaeli’de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti! 00:16
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! O anlar kamerada!
19.09.2024Perşembe
Konya’da acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti 01:04
Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA