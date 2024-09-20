Seçil Erzan için Fatih Terim'in ifadesi soruldu

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:35 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:38

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.

Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Taraf avukatları da mahkemeye katıldı.

Seçil Erzan'a, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi soruldu.

"Fatih Terim'den elden para aldınız mı?" sorusuna Erzan, "Ondan fon adı adı altında para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişki nedeniyle 300 bin ve 400 bin dolar aldım. Bu parayı bana 'Bozcada'da ev al, arsa al, hisse senedi al sat' diye verdi. Ben de 'Yaparım' dedim ama yapamadım. Euro Bond işleminden zarar etmişti ve bankaya çok kızmıştı. Parasını çekmeyi düşünüyordu. Aramızdaki abi – kardeş ilişkisinden dolayı bu 700 bin doların getirisi olarak kendisine dönem dönem ödemeler yaptım" dedi.

"7 Nisan'da yaşanan olay nedir?" sorusuna Erzan, "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım. O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı yani?" diye yanıt verdi.

Erzan, "Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim" yanıtını verdi.

FATİH TERİM İFADESİNDE NELER DEMİŞTİ?

Dolandırıcılık olayının müştekileri arasında yer alan Fatih Terim, 20 Ağustos'ta İstanbul'da görülen dava kapsamında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

Terim ifadesinde, "Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi" dedi.

Terim, Erzan'ın kendisine paranın bankanın "saklama hesaplarında" değerleneceği, "bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığını" söylediğini iddia etti.

Erzan'a nakit olarak 3 milyon dolar verdiğini ifade eden Terim, "Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu" iddiasında bulundu.

Terim, kimseyi finansal yatırım iddiasıyla Erzan'a yönlendirmediğini savunurken, "Belirttiğim üzere ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir. Bana Seçil Erzan'ı tanıyor musun diye sormuşlarsa da elbette Seçil Erzan'ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Ama kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım'ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi" dedi.