MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir.

TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.

USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile

15 Mart'ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.