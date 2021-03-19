Haberler Video Haber Videoları MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor
19.03.2021 10:08
Ana Sayfa 01:20
Ünlü oyuncuya şok suçlama!...
Ana Sayfa 00:23
İç çamaşırsız pozları olay...
Ana Sayfa 00:32
8 aylık hamile kadını öldürüp...
Ana Sayfa 00:54
Menajerimi Ara dizisine iki...
Ana Sayfa 01:31
Meteorolojiden gökgürültülü...
Ana Sayfa 02:05
Kilis'e roket atıldı
Ana Sayfa 01:34
Samsun'da bir mahallede test...
Ana Sayfa 00:48
Fahrettin Altun'dan CHP'li...
Ana Sayfa 00:30
Ünlü tarihçi Mehmet Genç...
Ana Sayfa 01:06
Samsun'da kaldırımda yürürken...
Ana Sayfa 01:10
Ramo 36. yeni bölüm 2....
Ana Sayfa 00:42
Şeyma Subaşı’nın burnu yamuldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir.

TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.

USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile

15 Mart'ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.

Haber Videoları