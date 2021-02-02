Haberler Video Haber Videoları MSB açıkladı! Kandil'e ağır darbe! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Kandil'e ağır darbe! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Kandil'e ağır darbe! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02.02.2021 14:29
Ana Sayfa 02:15
Serenay Sarıkaya'dan Cem...
Ana Sayfa 01:29
Kan donduran olay! Acımasızca...
Ana Sayfa 00:31
Manisa'da cansız bedenleri...
Ana Sayfa 01:00
Pakistan'da boksör maç...
Ana Sayfa 00:59
İzmir'de organize suç örgütü...
Ana Sayfa 02:49
Köy okulları ne zaman...
Ana Sayfa 01:49
Farkında olmadan darbenin ilk...
Ana Sayfa 00:07
Polisin "aşağıdan" sözlerini...
Ana Sayfa 01:00
Çeyrek ve gram altın fiyatları...
Ana Sayfa 03:01
İzmir’de rögarlar taştı...
Ana Sayfa 01:37
Meteoroloji İstanbul için saat...
Ana Sayfa 03:41
Akılalmaz olay! Telefonla...

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haber Videoları