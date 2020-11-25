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MSB: 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
25.11.2020 09:38
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Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2020

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