RAMAZAN İMSAKİYE
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MİT'ten FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

MİT'ten FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi
14.04.2023 15:29

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Son dakika haberleri... MİT'ten FETÖ'ye operasyon! FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan FETÖ'cü kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren örgüt üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik önemli bir operasyona imza attı.

FETÖ'CÜ MEHMET CİNTOSUN YAKALANDI
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AZERBAYCAN YAPILANMASINDA YER ALDI!
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

ÜST DÜZEY FETÖ'CÜLERLE İRTİBATTA
Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi

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