Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullara 4 senaryo

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos’ta açılmasının planlandığını söyledi. Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. "Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız" diyen Selçuk, şöyle devam etti:
1. SENARYO: Okullar açılıyor. Kısıtlamasız.
2. SENARYO: Okulun tamamen kapalı olması. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.
3. SENARYO: Belirli günlerde okulların açılması. Pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.
4. SENARYO: Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.