Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki gemilerimiz hakkında açıklama yaptı

12.09.2020 09:23

Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyon devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. MSB, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımızdaki sismik araştıma ve sondaj faaliyetlerinde bulunan gemilerimize Deniz Kuvvetlerimizin koruma sağladığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir." denildi.

İşte MSB'nin söz konusu paylaşımı: