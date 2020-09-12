Van'dan acı haber! Bir yüzbaşı ve iki uzman çavuş şehit oldu! Şehitler için tören düzenlendi...

12.09.2020 09:21

Van Çatak ilçesi son dakika devam eden Yıldırım- 10 Norduz operasyonu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. Şehitler Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.Peki şehit asker isimleri ve memleketleri nedir? Şehit olan askerler rütbeleri...

Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu Van'da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" kararlılıkla sürdürülüyor. Acı haber biraz önce geldi. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Peki şehit asker isimleri ve memleketleri nedir? Şehit olan askerler rütbeleri...

Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu

Van'da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" kararlılıkla sürdürülüyor.Van İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla sabah saatlerinde "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" başlatmıştı.

Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görevle başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Norduz bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar 4 sığınak tespit edilirken, içerisinde de yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceği belirtildi.

Şehitler Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftü Vekili Sacit Emiri dua etti.

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit yakınları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.