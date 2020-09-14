Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar haddini aşan Yunanistan’a seslendi: Macron’un politikasına meze olmayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün kuvvet komutanları ile Antalya Kaş’a gitti. Haddini aşan Yunanistan’a seslendi: Macron’un politikasına meze olmayın
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarından geri adım atmadı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya Kaş'taki Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Bakan Akar, tören sonrası yaptığı açıklamada 18 adanın Yunanistan tarafından anlaşmaya aykırı şekilde silahlandırıldığını açıkladı. Şu mesajları paylaştı:
Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor. Meis Adası'na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.
Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım.
Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı bir yol olduğunu herkesin görmesi lazım.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada. Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü.
Macron, bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil. Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.
Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis'in geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu ,gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiş söz konusu değildir.
YASAK TANIMIYORLAR
AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan, yasak dinlemedi. Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, dün uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya dört F-16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gitti.
HOŞ GELDİN REİS
Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de fırtına estirdi. Avrupa'yı titretti. Görev süresinin dolması üzerine dün Antalya Limanı'na demirledi. Yerli ve milli gemimizi görmek isteyen birçok tur teknesi yakınından geçti. Oruç Reis, görevi boyunca Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanı taradı.
SIRA KANUNİ'DE...
Türkiye, yerli ve milli sondaj gemileriyle destan yazdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün güzel haberi paylaştı. Kanuni Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'de sondajlarına başlayacağını açıkladı. "Fatih'in gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.