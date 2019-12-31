Milli Piyango 31 Aralık bugün yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama 31.12.2019 10:07

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman? Bilet alanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala birçok kişi bu yıl belirlenen 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet satın almaya başladı. Biletler her yıl olduğu gibi çeyrek, tam ve yarım bilet şeklinde satışa sunuldu ve tükendi. 80 milyonluk ikramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman? Sorusu sayfamızda. Milyonların merakla beklediği 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık heyecan doruk noktasına ulaşmış durumda. Çoğu kişi 80 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını umut ediyor. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Büyük ikramiye geçen sene İstanbul'a isabet etmişti. takvim.com.tr MİLLİ PİYANGO sayfamızda biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz. 80 milyonluk Milli Piyango büyük ödülü ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ve 250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi programını açıkladı. Büyük ikramiye çekilişinin yapılacağı saat belli oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını anı anına sayfamızdan takip edebilirsiniz. Biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te başlayacak. Aynı zamanda Milli Piyango amorti ve büyük ikremiye çekilişleri de saat 20.00 ile 21.00 tarihleri arasında yapılacak. Aynı zamanda yılbaşı çekilişinin diğer büyük ikramiyeleri de bulunmaktadır. Bir adet 8 milyon TL ve 10 adet 1 milyon lira verilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLETİ SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO HAMİLİNE AİT OLMA NEDİR?

Milli Piyango hamiline ait olma demek bileti satın alan kişinin siz olduğunuzu Milli Piyango özel idaresine ispat etmek anlamı taşıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkması halinde elinizde yer alan bilet ile gidip ikramiyenizi alabilirsiniz

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen Piyango İdaresi'nin görevleri:

Piyango biletlerini basmak, Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Hemen-Kazan oyunlarının planlarını hazırlamak,

Bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmaktır. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi Piyango İdaresi'nin görevidir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

80 milyonluk yılbaşı ikramiyesi hazır! 2020 yılbaşı ikramiyesi ile neler alınır?



Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor. MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, "Biletlerin satış oranı yüzde 80'i buldu" dedi.

NELER ALINIR NELER

279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ediyor.

250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

1 milyon lira değerinde 80 lüks yata ya da 10 bin 958 tane iPhone 11'e sahip olunabiliyor.

500 bin liralık 160 daire, 300 bin lira değerinde 266, 500 bin lira değerinde 160 daire ya da 3 milyon lira değerinde 26 lüks villa satın alınabiliyor.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 21 bin lira, aylık 657 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Bugatti Veyron'dan 5 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.

Ferrari 488 Pista'dan 15 adet alınabilir..