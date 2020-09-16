Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de açıkladı: Özel okullar indirim yapmazsa para cezası var!

16.09.2020 23:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de Memleket Meselesi programına özel röportaj verdi. Yeni eğitim yılını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okulllar indirim yapacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de Memleket Meselesi programına özel röportaj verdi. Yeni eğitim yılını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul sorusuna yanıt verdi.

Özel okulların indirim yapacağını belirten Bakan Selçuk, "KDV ile ilgili bir çalışma yapıldı. Özel okulların düzenlenmesi içeren bir kanunumuz var. Eğer bu indirimler yapılmazsa, bir idari para cezası uygulanıyor. Tüm okullara yazdık. Hangi okul, ne kadar indirim yapıyor cevabını istiyoruz. Hangi okul indirim yapmıyorsa, idari para cezası uygulanacak. Okul okul takibini yapıyoruz." şeklinde konuştu. "Verilmeyen hizmetin ücreti iade edilmeli" ifadelerini kullandı.