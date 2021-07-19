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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
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Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajda, ' Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir.' ifadelerini kullandı.


MHP Lideri Bahçeli Kurban Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesaj şu şekilde:

Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir.

Türkiye'nin bütün güzellikleri, mahalli ve milli bütün kazanımları göz nurumuz, gönül aşımız, yürek atışımız, meşale gibi yanan ve asla sönmeyecek ortak anımız, ortak mirasımızdır.

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