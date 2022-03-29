MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş diplomasi açıklaması: Türkiye tarihi bir rol üstlendi

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023'te Türkiye'nin kader yılı tarihsel kavşağıdır. MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş altında olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez." dedi. Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istikbal aydınlığıdır. Biz 2023 yılının haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli bir adım önde olmanın gayesi ve gayreti içinde olacağız. Fitnecilerin tuzaklarına takılmayacağız." şeklinde konuştu. Türkiye'nin şeker eksiği değil fazlası olduğunu belirten Bahçeli, fırsatçılardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'daki barış müzakerelerine değinen MHP lideri, "Türkiye tarihi bir rol üstlendi. İstanbul'daki müzakereler bizleri umutlandırdı. Savaş barışa dönmelidir. Türkiye hakem ülkedir." dedi.