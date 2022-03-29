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Edirne Uzunköprü'de vahşet! 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Edirne Uzunköprü'de vahşet! 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
29.03.2022 12:51 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:52

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Son dakika haberi! Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.  İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan üzücü olaya ilişkin yapılan açıklamada, "29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.


İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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