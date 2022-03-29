Serseri mayın avı! SAS Timleri tetikte! MSB paylaştı

İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Bir mayın şoku daha yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi. MSB'den yapılan son açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.