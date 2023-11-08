Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Güdümlü siyaseti tanımıyoruz. Her rüzgara yelken açmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz. Esaret ile özgürlük arasında mekik çekenlerin kime çektiği bellidir. Bizim de hangi muhteşem köke çektiğimiz bariz bir gerçektir. Gönül verdik ülkemize, gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin öncelikli görevi dünyada yaşanan gelişmeleri kavramak ve iyi niyetli, adil ve sağduyulu teklifler getirmektir.

Tarihimizin kilitli sandıkları açıldıkça göz kamaştıran hazinelerin nasıl çıktğını, milli geleceğimize nasıl ışık sağladığını gören görüyor, bilen biliyor. MHP parlak geçmişi ile yeni yüzyıla hazırlanıyor.

Elbette bundan sonra da yerimizde durmayacağız, gevşemeye prim vermeyeceğiz. Vatanımızın her köşesinde vatandaşlarımızla kucaklaşmayı azimle sürdüreceğiz.

Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı kana kana içenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi muktedirdir.

Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecektir. Hiçbir saldırı milletimize olan aşkımızı soğutamayacaktır. Tıkanmaları aşmak için yeni yollar açmak başlıca gayemizdir. Hiçbir zaman gölün kenarına kuyu kazmadık. İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı asla bahis konusu yapmadık. Asla alçalmadık, ufalanmadık. Biz milletimiz uğruna varlığımızı adadık. Ezbere bir hayatın izini takip etmedik. Fil dişi kulelerde milliyetçilik taslamadık.

Eline aldığı kadife kılıklı hançeri saplayacak bedenler arayanlar günü geldiğinde aynı nankörlüğün kurbanı olacaklarını asla unutmamalıdır.

CHP KURULTAYINDA DEMİRTAŞ'A SELAM

Genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' sözleri gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır.

CHP Genel Başkan değişimizi bizim konumuz değildir. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesi. Selam Allah'ın selamıdır.

Çam dalında ağıl olur mu? Elbette olmaz. Biliniz ki bu tiplerden millete de hayır gelmez, gelemeyecektir.

CHP ve yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir, bölücüdür. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

Bir halkın imhasına göz yumamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayıştır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. İsrail'e nefret ve lanet yağmaktadır. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan yine abluka altındadır. Hastaneler, çocuk parkları bombalanmaktadır.

Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.

İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir. Daha fazla kan dökülmemelidir. İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin diplomasisi herkes tarafından desteklenmelidir. MHP, hükümetimizin yanındadır.

"TÜRK DEVRİNİ HEP BİRLİKTE SELAMLAYALIM"

Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır.

CHP Kongresi'nde hainler selamlansın, biz Türk devrini ayakta hep birlikte selamlayalım. Türk devrinin mimarları, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak özere, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan cumhurbaşkanlarına teşekkür ediyorum. 3 Kasım Astana Zirvesi'nin Türk Milleti'ne hayırlı olmasını diliyorum.