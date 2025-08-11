MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki yeni planlarına sert tepki gösterdi. Netanyahu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul edilemez bir yanlıştır. Gazze’yi işgal (ve bir adım sonra da ilhak) planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir." dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi samimiyet, sağduyu ve özveriyle komisyon çalışmalarına katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı. Son olarak depremde hayatını kaybeden vatandaş için taziyede bulunan Bahçeli, "Devlet tüm kurum, kuruluş ve imkanıyla deprem bölgesine müdahalede bulunmuş, herkese müşfik elini uzatmıştır." şeklinde konuştu.