Son Dakika
Göreve başladıktan sonra ilk ziyaret! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor Çanakkale Kepez'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir" 4 günde ikinci temas! Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu Ankara'dan sonra İstanbul'da kabul etti Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek? Başkan Erdoğan PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
PODCAST CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki yeni planlarına sert tepki gösterdi. Netanyahu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul edilemez bir yanlıştır. Gazze’yi işgal (ve bir adım sonra da ilhak) planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir." dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi samimiyet, sağduyu ve özveriyle komisyon çalışmalarına katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı. Son olarak depremde hayatını kaybeden vatandaş için taziyede bulunan Bahçeli, "Devlet tüm kurum, kuruluş ve imkanıyla deprem bölgesine müdahalede bulunmuş, herkese müşfik elini uzatmıştır." şeklinde konuştu.

Bunlar da Var

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle