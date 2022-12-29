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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz gazını hedef alan CHP'li Engin Özkoç, Sözcü ve Cumhuriyet'e tepki!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz gazını hedef alan CHP'li Engin Özkoç, Sözcü ve Cumhuriyet'e tepki!
29.12.2022 10:35

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Müşteriler denize düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü Fatih Sondaj Gemisi'nin Çaycuma 1 sahasında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkadı. CHP yine hazımsızlık belirtileri sergiledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç gaz rezervinin gerçek olmadığını ve yalan olduğunu iddia ederken CHP'nin yayın organlarından Sözcü ve Cumhuriyet skandal ifadelerle keşfi hedef aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Engin Özkoç, Sözcü ve Cumhuriyet'e tepki gösterdi. Bahçeli, "Madem doğal gaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır." dedi. Bahçeli, "Doğal gaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?" ifadelerini kullandı.

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