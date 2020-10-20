Dün akşam İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu “FETÖ'cüdür” açıklaması partide büyük bir depreme neden oldu. Bu açıklamanın ardından A Haber ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan kritik İYİ Parti ve FETÖ yorumu geldi. Aydın" Bugün bu ilahi bir tevafuktur diye düşünüyoruz. Kendi ayaklarına dolandı kurmaya çalıştıkları tuzak. Yani artık birbirlerini ifşa etme girişimleri, İnşallah bu çorap söküğü gibi netleşecek daha da ortaya çıkmaya çalışacak.” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan kritik İYİ Parti ve FETÖ yorumu! "Kendilerini ifşa ettiler"
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan kritik İYİ Parti ve FETÖ yorumu! "Kendilerini ifşa ettiler"
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