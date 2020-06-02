MGK 30 Ocak'tan sonra ilk kez bugün toplanacak! Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği toplantıda kritik konular ele alınacak

02.06.2020 09:37

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına liderlik edecek. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanacak olan MGK'da, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele, koronavirüsün dünyaya ve Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. İşte kritik toplantının detayları.