Metrobüste şoke eden görüntüler! Kimse aldırmadan sigara içti!

28.09.2020 10:34

Beylikdüzü - Cevizlibağ metrobüsünde bir yolcunun yaptığı hareketler şoke etti. Metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun 'pes' dedirten rahat tavırları başka yolcu tarafından görüntülendi.

İstanbul'daki görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti. 'Pes' dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.