Metrobüste kan donduran tehdit! Erkek yolcu kadın yolcuya: ''Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım''

Metrobüste kan donduran tehdit! Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, ''Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metrobüste kan donduran tehdit! Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, ''Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.