Metrobüste kan donduran tehdit! Erkek yolcu kadın yolcuya: ''Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım''

Metrobüste kan donduran tehdit! Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda, erkek yolcu yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, ''Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.