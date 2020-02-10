Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak ile önceki akşam Raffles Hotel'de evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Demet Akalın, Aşkım Kapışmak, Bengü gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğüne Merve Özbey ile Hande Erçel'in dansı damga vurdu. Kurtlarını döken ikiliye Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç'ta eşlik etti.
Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü10.02.2020 13:26
- Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü
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