Haberler Video Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü
Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü

Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü

10.02.2020 13:26

Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak ile önceki akşam Raffles Hotel'de evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Demet Akalın, Aşkım Kapışmak, Bengü gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğüne Merve Özbey ile Hande Erçel'in dansı damga vurdu. Kurtlarını döken ikiliye Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç'ta eşlik etti.


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