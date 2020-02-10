CHP'den İstanbul ve İzmir'de "rakipsiz" kongre! Partililerden tepki yağdı 10.02.2020 15:04

CHP'nin İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen "rakipsiz" kongrelerine partililerden tepki geldi. Parti içi demokrasi söylemleri Kılıçdaroğlu'nun aday dayatmalarıyla lafta kalırken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, söz konusu sürece ilişkin "CHP sınıfta kaldı" dedi.

CHP'nin İstanbul ve İzmir kurultayları son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kılıçdaroğlu'nun aday dayatmalarının gölgesinde geçen kurultaylar, partililer tarafından eleştiriyle karşılandı.

"DEMOKRASİ OYUNU OYNANIYOR"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin İstanbul ve İzmir'deki rakipsiz kongrelerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Övür, "CHP'de son dönemlerde siyaseten farklı rüzgarlar esiyor. Son 10 yılda Kılıçdaroğlu döneminde CHP içerisinde zaten derin bir rahatsızlık var. Özellikle ulusalcı-Kemalist kesim CHP'nin başka bir rotaya geçtiğini söylüyor. Ama bir taraftan da Kemal Bey'in kendi oluşturduğu zeminde adı demokrasi olan bir oyun oynanıyor." dedi.







"CHP SINIFTA KALDI"

Mahmut Övür, "Sürekli diğer partilerle kendierini kıyaslayasak parti içi demokraside önde olduklarını söyleyen CHP sınıfta kaldı. CHP'lilerle konuştuğumda hep şunu söylüyorlar. 12 Eylül'ün MGK toplantılarında hep vetolar vardı. Adaylar veto edilirdi. Şimdi CHP'liler bu durumu 12 Eylül dönemine benzetiyor. Bir taraftan parti içi demokrasi diyeceksin, diğer taraftan tek aday dayatması yapacaksın Kongrelerde ne heyecan vardı ne bir coşku. Enteresan bir durum. Çünkü hakikaten gönülsüzlük vardı. Kimse istemeden genel başkan dayattı ve il başkanı seçildi." ifadelerini kullandı.







CUMHURİYET: TEK ADAY NEDENİYLE COŞKU YOKTU

CHP'deki antidemokratik süreç CHP yandaşı medyanın da gündemindeydi. Cumhuriyet Gazetesi kurultayı,"CHP 37. İstanbul Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu seçimlere tek aday ve ilçe başkanlarının imzalarıyla blok liste ile girerken, salonda Kaftancıoğlu'nun tek aday olması sebebiyle coşku neredeyse yoktu. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında sık sık iktidar vurgusu yapmasına karşı salonda aynı havanın olmadığı görülüyordu. " sözleriyle haberleştirdi.