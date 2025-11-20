Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Baskın

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini hedef alan kapsamlı bir çalışma yürüttü. Titiz takip ve analizlerin ardından 31 şüpheli ile çok sayıda adres tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Yüklü Miktarda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda bin 62 adet sentetik ecza, 1 kilo 200 gram skunk, 790 gram metilfenatilamin, 479 gram bonzai ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin ve kokain bulundu. Ayrıca 5 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda aseton, ruhsatsız tabancalar ve av tüfeği de ele geçirildi.

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 euroya da el konuldu.

16 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 16 şahıs hakkında tutuklama kararı verirken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.