Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı
Mersin’de düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı, 16’sı tutuklandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Baskın
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini hedef alan kapsamlı bir çalışma yürüttü. Titiz takip ve analizlerin ardından 31 şüpheli ile çok sayıda adres tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve tüm şüpheliler gözaltına alındı.
Yüklü Miktarda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda bin 62 adet sentetik ecza, 1 kilo 200 gram skunk, 790 gram metilfenatilamin, 479 gram bonzai ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin ve kokain bulundu. Ayrıca 5 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda aseton, ruhsatsız tabancalar ve av tüfeği de ele geçirildi.
Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 656 bin TL, 3 bin 860 dolar ve 550 euroya da el konuldu.
16 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 16 şahıs hakkında tutuklama kararı verirken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.