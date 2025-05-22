Mersin’de silahlı saldırı dehşeti kamerada!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:40:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:41:25

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, Zülküf U. adlı şahsın, husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzünü Kapüşonla Gizledi, Ateş Edip Kaçtı

Olay, 10 Nisan tarihinde Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Zülküf U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan E.U.'ya tabancayla ateş etti. Açılan ateşe rağmen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı

Silahlı saldırının ardından bölgeden kaçan Zülküf U.'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda şüpheli, önceki gün Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Saldırı Anı Kamerada

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zülküf U.'nun olay yerine geliş anı, ateş açması ve kaçışı net şekilde görülebiliyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.