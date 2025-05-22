Mersin’de silahlı saldırı dehşeti kamerada!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, Zülküf U. adlı şahsın, husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yüzünü Kapüşonla Gizledi, Ateş Edip Kaçtı
Olay, 10 Nisan tarihinde Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Zülküf U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan E.U.'ya tabancayla ateş etti. Açılan ateşe rağmen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı
Silahlı saldırının ardından bölgeden kaçan Zülküf U.'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda şüpheli, önceki gün Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirildi.
Saldırı Anı Kamerada
Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zülküf U.'nun olay yerine geliş anı, ateş açması ve kaçışı net şekilde görülebiliyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.