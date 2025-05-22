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Mersin’de silahlı saldırı dehşeti kamerada!
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Mersin'de silahlı saldırı dehşeti kamerada!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:40:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:41:25

Mersin’in Yenişehir ilçesinde Zülküf U., husumetli olduğu akrabası E.U.’ya market önünde tabancayla ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yüzünü kapüşonla gizleyerek saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, Zülküf U. adlı şahsın, husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzünü Kapüşonla Gizledi, Ateş Edip Kaçtı
Olay, 10 Nisan tarihinde Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Zülküf U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan E.U.'ya tabancayla ateş etti. Açılan ateşe rağmen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı
Silahlı saldırının ardından bölgeden kaçan Zülküf U.'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda şüpheli, önceki gün Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Saldırı Anı Kamerada
Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zülküf U.'nun olay yerine geliş anı, ateş açması ve kaçışı net şekilde görülebiliyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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