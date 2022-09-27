Haberler Haber Videoları Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği ortaya çıktı: "Zozan Tolan" kod adlı terörist Dilşah Ercan!

Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği ortaya çıktı: "Zozan Tolan" kod adlı terörist Dilşah Ercan!

Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği ortaya çıktı: "Zozan Tolan" kod adlı terörist Dilşah Ercan!
27.09.2022 10:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:10
Tekel bayisine molotoflu...
Haber 05:14
Müge Anlı isyan etti: "Bu bir...
Haber 02:02
Yusuf el-Karadavi vefat etti
Haber 02:06
Sebepsiz kavga cinayetle...
Haber 20:27
Sert sözler: Bunun bir üstü...
Haber 01:03
Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na...
Haber 01:24
CHP'li İBB'nin tarihi surlarla...
Haber 01:14
"Bir hastanın hayatını riske...
Haber 04:03
"Bay Kemal Sakarya'nın nerede...
Haber 41:04
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 00:34
"CHP benim babamın partisi"
Haber 02:05
Tramvayın altında metrelerce...

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi. "Zozan Tolan" kod adlı terörist Dilşah Ercan'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyette bulunduğu, örgütün kırsal yapılanmasına 2013'te Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı tespit edildi

Haber Videoları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."

SON DAKİKA