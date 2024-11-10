SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Mersin'de feci kaza anı kamerada: Otomobil yoldan çıktı kaldırımda yürüyen kadını öldürdü
Haberler Haber Videoları

Mersin'de feci kaza anı kamerada: Otomobil yoldan çıktı kaldırımda yürüyen kadını öldürdü

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 17:34

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden oldu. Çöp konteyneri ve refüje çarparak durabilen otomobilin kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki Volkswagen polo marka 06 EKS 479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak kaldırımda yaya olarak giden Emel Özdemir’e çarptı, ardından da dinlenme parkına girerek çöp konteynerleri ve refüje vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın çarptığı Özdemir'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü, sürücü E.Ç. ise gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ana yolda hız savrularak gelme anları ile kaldırımda yürüyen kadına çarpması ile bir kadının da da saniyelerle kurtulma anları yer aldı.

SIRADAKİ VİDEO
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi!
10.11.2024Pazar
Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
09.11.2024Cumartesi
Soba bacasından çıkan kıvılcım evsiz bıraktı
09.11.2024Cumartesi
Ev sahibini tabancayla vurdu
09.11.2024Cumartesi
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
09.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi! 00:18
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi!
10.11.2024Pazar
İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi! 03:31
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi!
10.11.2024Pazar
Taksim Metro İstasyonu’nda intihar girişimi: İşletmeye kapatıldı 00:13
Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
09.11.2024Cumartesi
Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti 01:44
Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti
09.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA