Konya'nın Meram ilçesinde Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün (40) kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, arkadan gelen İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil çarptı.

Araç ikiye ayrıldı

Çarpmanın etkisiyle Külcü'nün aracı kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından otomobil ikiye bölündü. Kazaya neden olan Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi.

1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan Mevlüt Külcü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü İsmail Andaç ise yaralı olarak ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Külcü'nün cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trafik kazaları yine gündemde

Bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza, sürücüler için kırmızı ışık ve hız kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.