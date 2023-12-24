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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023, 08:35 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 08:44

Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekâtları sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini duyurarak "Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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