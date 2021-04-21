Mehmet Muş kimdir? Kabine değişikliği ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş nereli, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündemde yer alıyor. Konu hakkında bu hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Ünal açıklamasında, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2021 Mehmet Muş kimdir? Kabine değişikliği ile yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündemde yer alıyor. Konu hakkında bu hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Ünal açıklamasında, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2021 Mehmet Muş kimdir? Kabine değişikliği ile yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler!

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş (d.1 Mayıs 1982; Sürmene,Trabzon), Türk siyasetçi, Ekonomist.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM' de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.