Mehmet Avcı cinayetinde yeni iddialar! 28.11.2019 12:51

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı'da 2017 yılında ortadan kaybolan Mehmet Avcı hakkında flaş gelişmeler yaşandı. Ahmet Bey ve Perihan Hanım arasında 'Fotoğraflarla şantaj ve ahlaksız telif iddialarının' ardı arkası kesilmedi.