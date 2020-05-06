Meghan Markle oğlu Archie ile video paylaştı! İşte Meghan'ın 1 yaş sürprizi...

06.05.2020 16:13

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı... Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth de resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı.

İngiliz kraliyet ailesinin en küçük üyesi, bugün bir yaşına giriyor. Prens Harry ile Meghan Markle'ın, geçen yıl 6 Mayıs'ta dünyaya gözlerini açan oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor bugün bir yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı...

Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bir yaşına giren oğlu Archie'nin görüntüleri Save The Children adlı yardım kuruluşunun Instagram sayfasında yayınlandı. Paylaşılar videoda ilk doğum gününü kutlayan Archie beyaz giysiler içinde annesi Meghan Markle'ın kucağında görülüyor.

Günlük giysiler içindeki Markle da oğluna Duck! Rabbit! adlı kitabı okuyor. Prens Harry tarafından çekilen videoda Archie'nin yerinde duramaması ve babasının küçüklüğüne olan benzerliği de dikkat çekiyor.

Her ne kadar aileden resmi olarak ayrılmış olsalar da Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere aile üyeleri minik Archie'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Kraliçe'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Archie'nin henüz bebekken çekilen bir pozu paylaşıldı ve "Bugün 1 yaşını kutlayan Archie Mountbatten Windsor'a mutlu yıllar" mesajı paylaşıldı. Paylaşımda Kraliçe'nin yanı sıra eşi Prens Philip, anne Meghan ve baba Harry'nin yanı sıra Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da bulunduğu bir pozun seçilmesi dikkat çekti.

Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un resmi hesabında da Archie'nin vaftizinde çekilen siyah- beyaz bir fotoğraf paylaşıldı. Bu karede, sadece Charles, Harry ve Archie'nin olması dikkat çekti.

Prens Harry'nin araları serin olan kardeşi Prens William da kendi ailesinin resmi hesabından yeğeninin doğum gününü kutladı. O hesapta da Archie'nin vaftiz günü çekilen bir aile pozu yer aldı. Paylaşımda Archie'nin ilk doğum günü kutlandı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın da bugün Archie'nin güncel halini gösteren bir poz paylaşması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, oğullarının ilk doğum günü için kendi aralarında bir kutlama düzenleyecek. Bu kutlamada Markle'ın şeker içermeyen sağlıklı ve organik bir pasta tercih ettiği belirtiliyor.

Bu arada ABD'ye yerleşen Harry ile Meghan'ın Archie'yi kuzenleri George, Charlotte ve Louis ile görüntülü bir şekilde görüştürüceği de belirtiliyor.