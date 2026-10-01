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Hamid Yorulmaz biyolojik babasını arıyor! “Gerçek babasını dayısı bilir”

Hamid Yorulmaz biyolojik babasını arıyor! “Gerçek babasını dayısı bilir”

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Müge Anlı’da biyolojik babasını bulmak isteyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın aile geçmişiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Programa konuşan tanıklar kesin bir bilgi paylaşamazken, Hamid dayısının gerçek babasını bildiğini ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Müge Anlı'da ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın ailesiyle ilgili yeni iddialar ve tanık anlatımları gündeme geldi. Hamid'in annesinin hâlâ konuşmadığını belirten Müge Anlı, daha önce programa bağlanan Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın işaret ettiği kişilere ulaşıldığını aktardı. Dayısının eski eşi Hatice Hanım ve ağabeyi Sezgin Bey, Hamid'in biyolojik babası konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını söylerken, Sezgin Bey köyde Hamid'in annesinin farklı erkeklerle görüştüğüne dair yıllardır konuşulan iddiaların bulunduğunu öne sürdü. Hamid ise dayısının kendisini tehdit ettiğini ve geçmişte kendisine yasadışı işler yaptırdığını iddia etti.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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