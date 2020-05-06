Meghan Markle oğlu Archie ile video paylaştı! İşte Meghan'ın 1 yaş sürprizi...
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı... Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth de resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı. İşte Meghan Markle, oğlu Archie ve Kraliyet hakkında dedikodular...
İngiliz kraliyet ailesinin en küçük üyesi, bugün bir yaşına giriyor. Prens Harry ile Meghan Markle'ın, geçen yıl 6 Mayıs'ta dünyaya gözlerini açan oğlu Archie Harrison Mountbatten Windsor bugün bir yaşına girdi.
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Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı... Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın bir yaşına giren oğlu Archie'nin görüntüleri Save The Children adlı yardım kuruluşunun Instagram sayfasında yayınlandı.
Paylaşılar videoda ilk doğum gününü kutlayan Archie beyaz giysiler içinde annesi Meghan Markle'ın kucağında görülüyor.
Günlük giysiler içindeki Markle da oğluna Duck! Rabbit! adlı kitabı okuyor. Prens Harry tarafından çekilen videoda Archie'nin yerinde duramaması ve babasının küçüklüğüne olan benzerliği de dikkat çekiyor.
Kraliçe'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Archie'nin henüz bebekken çekilen bir pozu paylaşıldı ve "Bugün 1 yaşını kutlayan Archie Mountbatten Windsor'a mutlu yıllar" mesajı paylaşıldı. Paylaşımda Kraliçe'nin yanı sıra eşi Prens Philip, anne Meghan ve baba Harry'nin yanı sıra Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da bulunduğu bir pozun seçilmesi dikkat çekti.