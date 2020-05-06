Meghan Markle oğlu Archie ile video paylaştı! İşte Meghan'ın 1 yaş sürprizi...

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı... Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth de resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı. İşte Meghan Markle, oğlu Archie ve Kraliyet hakkında dedikodular...