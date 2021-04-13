RAMAZAN İMSAKİYE
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MEB yüz yüze eğitimle ilgili detayları açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren başlıyor...

MEB yüz yüze eğitimle ilgili detayları açıkladı! 15 Nisan'dan itibaren başlıyor...
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Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İşte bakanlığın açıklaması:

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