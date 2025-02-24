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Maske düştü müfteri göründü! Dün Başkan Erdoğan’ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti... Kiralık tetikçi büyük utanmazlık
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Maske düştü müfteri göründü! Dün Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti... Kiralık tetikçi büyük utanmazlık

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 16:15

Dijital mecranın karanlık dehlizlerinden beslenerek, küfür, hakaret ve iftirayı kendine meslek edinmiş olan Levent Gültekin isimli bir tetikçi, yeni bir saldırı videosu ile Turkuvaz Medya’yı ve Takvim’i hedef aldı. “Bir haftadır canım sıkkın, evde gözaltına alınmayı bekliyorum” diyen Gültekin, korkunun yüzü ve sözlerine yansıdığı son yayınında, yalan ve iftirayı aleni biçimde karakter edindiğini belli etti. TAKVİM, Erdoğan'ın mahremine uzatılan ele karşı dik duruş sergiledi. "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Levent Gültekin panikledi. "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak takke düştü, müfteri göründü... Kendi sözleri Gültekin'i yalanlamaya yetti.

Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Levent Gültekine suçüstü
Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim'i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Levent Gültekin'e suçüstü

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