Marsin Tarsus’ta feci kaza... Otomobil gişelere çarptı: 2 ölü!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Rayhan yönetimindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana geldi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Rayhan (73) ve eşi Hürü Rayhan'ın (72) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız bedenleri morga kaldırıldı

Hayatını kaybeden Rayhan çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Olay yerinde jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, ilk değerlendirmelere göre sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.