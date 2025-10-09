PODCAST CANLI YAYIN
Marsin Tarsus’ta feci kaza... Otomobil gişelere çarptı: 2 ölü!

Mersin’in Tarsus ilçesinde TAG Otoyolu’nda gişelere çarpan otomobildeki Mehmet ve Hürü Rayhan çifti yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Rayhan yönetimindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana geldi.

Ekipler olay yerine sevk edildi
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Rayhan (73) ve eşi Hürü Rayhan'ın (72) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız bedenleri morga kaldırıldı
Hayatını kaybeden Rayhan çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Olay yerinde jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Soruşturma sürüyor
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, ilk değerlendirmelere göre sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

