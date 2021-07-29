Marmaris'te orman yangını! Muğla Armutalan'da siren sesleri! Oteller ve siteler alarm halinde

Marmaris haber son dakika yangın! Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.