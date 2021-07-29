Haberler Haber Videoları Marmaris'te orman yangını! Muğla Armutalan'da siren sesleri! Oteller ve siteler alarm halinde

Marmaris'te orman yangını! Muğla Armutalan'da siren sesleri! Oteller ve siteler alarm halinde

Marmaris'te orman yangını! Muğla Armutalan'da siren sesleri! Oteller ve siteler alarm halinde
29.07.2021 14:11 - Son Güncelleme: 29.07.2021 14:12
Ana Sayfa 06:48
Osmaniye'deki yangınla ilgili...
Ana Sayfa 02:09
Manavgat'ta çiftliği yanan...
Ana Sayfa 03:52
Antalya Manavgat'ta yangın...
Ana Sayfa 03:10
Vahşet evi
Ana Sayfa 00:54
ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem
Ana Sayfa 00:18
"O çocuk gelecek" dedi geldi!...
Ana Sayfa 00:34
Bu Esra başka Esra! Mini...
Ana Sayfa 00:52
Arz-ı didar! Şevval Sam plaja...
Ana Sayfa 01:17
Son halini yayınladı! Yeni...
Ana Sayfa 03:09
Emeklilik kredisi
Ana Sayfa 06:49
Bakan Pakdemirli Manavgat'tan...
Ana Sayfa 00:24
Hande Yener yeşil bikinisiyle...

Marmaris haber son dakika yangın! Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.


Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber Videoları